Na sojenju 25-letnemu Martinu Brezarju, ki mu tožilstvo očita poskus uboja 34-letnega bodibilderja Saša Petka, se vrstijo številne priče in pojasnjujejo, kaj so kritične noči na lanski 1. oktober videle v kočevskem lokalu Osterman in pred njim. Tam je namreč prišlo do prepira, ki se je končal z vbodom v trebuh 34-letnega Petka. Z nožem naj bi ga zabodel Brezar, ki krivde ne priznava, zagovora pa še ni podal. Je pa njegov zagovornik Miha Kunič že na predobravnem naroku nakazal smer obrambe v smer, da naj Brezar ne bi začel spora in da naj bi se z nožem branil pred Petkom in njegovim prijateljem.

Dean O. ni potrdil Petkovega opisa dogodkov, po katerem naj bi ga Brezar v lokalu dražil zaradi mišic in provociral. Petek trdi, da je Brezarja nato porinil iz lokala, sam pa se je vrnil v notranjost. Čez nekaj minut naj bi se odpravil iz lokala, brž ko je stopil skozi vrata, pa naj bi ga nekdo udaril po nosu in padel je na tla ter prejel še brco v arkado. Ko je s pomočjo prijatelja vstal, je že zagledal Brezarja, kako gre z nožem proti njemu. Dean O. Danes ni potrdil, da bi se Petek vrnil v lokal, potem ko sta se z Brezarjem že »pospremila« ven.

Danes je na prostor za priče stopil vodja lokala Dean O. , ki je organiziral zabavo ob zaprtju lokala. Povedal je, da se je skupina gostov v lokalu sprla, zunaj pa so se »zgrabili«. Petek in Brezar naj bi drug drugega odrivala ven iz lokala, sam pa naj bi za njima zaprl vrata in preostalim gostom, ki so bili v lokalu, dejal, da naj tudi oni zapustijo lokal. Sam je že prej nekaj časa pospravljal po lokalu in terasi, kjer je bilo prav tako še nekaj gostov. S prepirom ni želel imeti ničesar, zato je vrata po odhodu zadnjega gosta zaklenil in ostal v lokalu. Dejal je, da ni šel ven niti pogledat, kaj se je zgodilo.

Drugi porezani »pijan do nezavesti«

Tudi Robert R., ki je v kritičnem času z družbo sedel na terasi in se grel ob ognju, je slišal, kako so počila vrata, in zagledal skupino, ki se je ravsala pred lokalom. Kdo vse je bil vpleten, ni dobro videl, saj mu je pogled oviral dim, ki se je dvigoval nad ognjem. Prav tako se njegova družba kljub pretepu ni pustila motiti, dokler ni nekdo zavpil: »Zaklal ga je!« Videl je še Petka, kako je od jeze s stolom udaril ob tla, in slišal kričanje, nato pa opazil domnevnega napadalca v prešiti puhovki, kako je stekel do ograje terase in nato proti osnovni šoli. Po njegovi oceni je vse skupaj trajalo kakšno minuto ali dve.

O dogajanju bi lahko verjetno marsikaj pojasnil tudi Brezarjev sorodnik Darko G., ki je bil prav tako v lokalu, v noči po prepiru pa je potreboval zdravniško pomoč. Med palcem in kazalcem na roki je bil namreč porezan in dobil je nekaj šivov. Toda kaj, ko je Darko G. že v preiskavi povedal, da je bil »pijan do nezavesti« in da se praktično ničesar ne spominja. Sodnik Marko Češnovar je pred njegovim današnjim zaslišanjem predvajal njegovo zaslišanje iz sodne preiskave, ki je bilo tako bizarno, da je marsikdo v sodni dvorani komaj zadrževal smeh. To ni uspelo Brezarju, ki se je kljub hudim očitkom in dejstvu, da je že od lanskega oktobra v priporu, Darkovemu pričanju nasmejal do solz.

V preiskavi je Darko G. povedal, da se spomni zelo malo. Ni znal pojasniti, kako je staknil poškodbo na roki, kako je odšel iz lokala, kako se je znašel na policiji, glede zdravstvene oskrbe roke pa je dejal, da se mu zdi, da so ga šivali v ribniškem zdravstvenem domu. Prav tako ni znal niti točno povedati, koliko je tistega dne spil in kaj je jedel. Danes je že v sodno dvorano vkorakal rahlo zmedeno (čeprav je bil očitno tokrat povsem trezen) in se za pult za priče postavil za 180 stopinj napačno, tako da je sodniku kazal hrbet.