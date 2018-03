Novo odkrit »organ« naj bi bil izjemno pomemben za delovanje telesa, obenem pa naj bi bil tudi največji v človeškem telesu, znanstveniki navajajo v članku. A kako je sploh mogoče, da ga niso odkrili prej, pa tudi, da je »organ« večji tudi od kože, se sprašujejo mnogi strokovnjaki, ki jih znanstveniki s člankom niso povsem prepričali.

Do odkritja prišli po naključju

Tričlanska ekipa znanstvenikov je do odkritja prišla po naključju med rutinsko endoskopijo, preiskavo, s katero zdravnik pregleda notranjost prebavnega trakta. Nova tehnologija jim namreč omogoča, da med preiskavo opazujejo delovanje živih tkiv na mikroskopski ravni. Osredotočili so se na žolčevod, kjer pa so namesto čvrste in goste stene naleteli na nejasne vzorce. Za pomoč so prosili dr. Neila Theisa, newyorškega profesorja patologije.

Nejasni vzorci na žolčevodu so se izkazali za intersticij, s čimer po definiciji slovenskega medicinskega slovarja poimenujemo prostore v tkivih in organih med parenhimskimi celicami, ki jih napolnjujeta intersticijsko vezivo in tkivna tekočina. Skozi ta prostor se od enih do drugih celic premika ogromno izločkov (na primer hormonov). Theise je tako kot trojica odkril enako strukturo, nadaljnje preiskave pa so pokazale, da je neobičajen vzorec sestavljen iz majhnih kanalov, ki po celotnem telesu proizvajajo tekočino. To pomeni, da bi lahko vsa tkiva v človeškem telesu vsebovala takšno mrežo kanalov, na njihovo celoto pa bi se lahko gledalo kot na organ.

»Mislim, da je večji kot koža,« o »organu« pravi patolog Theise. Koža namreč pokriva kakšnih 16 odstotkov človekovega telesa in je največji organ, po predvidevanjih Theisa pa intersticij predstavlja okoli 20 odstotkov prostornine telesa, kar bi pri mladem odraslem pomenilo deset litrov tekočine.