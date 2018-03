Utah bo tako postala prva ameriška zvezna država, ki bo legalizirala »prosto rejo« otrok oziroma vzgojo, pri kateri bodo starši otrokom pustili biti – otroci. Nam, ki smo otroštvo preživeli na igriščih, zelenicah, v gozdovih in parkih, kjer smo brez nadzora odrasle osebe preživljali brezskrbne in igre polne dni, se takšna definicija »zanemarjanja« zdi precej nenavadna.

V državi Utah pa so morali spremeniti zakon, v katerem so na novo definirali, kaj pomeni »zloraba«, poroča ameriški ABC News. »Prepričani smo, da starši najbolje vedo, kako otroke naučiti odgovornosti,« je dejal guverner Utaha Gary Herbert, ki je podpisal novi zakon (v veljavo stopi maja), po katerem staršem ne bo več grozil sodni pregon, če bo otrok sam odšel do šole ali pa nekaj minut sam počakal v avtu.