Zveza RFR združuje ključne avtorje nacionalnih računovodskih standardov in predlagatelje smiselnih rešitev za vsakodnevno računovodsko prakso. Na podlagi tega svojim članom zagotavlja podporo in skrbi za promocijo stroke. Sem spada tudi vsakoletni dogodek Dnevi računovodij, ki bo letos potekal 19. in 20. aprila v Portorožu.

Letošnji program, ki ga Zveza RFR pripravlja v sodelovanju z najvidnejšimi predstavniki stroke in uglednimi partnerji, bo ponudil številna zanimiva predavanja in okroglo mizo. Priznani strokovnjaki bodo razpravljali o davkih kot pravni ali moralni obvezi, na predavanjih pa bodo predstavili spremembe pri slovenskih računovodskih standardih in problematiko, ki pomembno vpliva na razvoj stroke. Dotaknili se bodo tudi ene izmed najbolj aktualnih tem ta trenutek, to so kriptovalute. Pojasnili bodo, kaj je blockchain, bitcoin in ICO ter posebnosti pri računovodski in davčni obravnavi kriptoposlovanja.

Dneve računovodij Zveza RFR letos pripravlja skupaj z nekaterimi najvidnejšimi slovenskimi gospodarskimi družbami in medijsko hišo Dnevnik.