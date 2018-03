Kulturno in glasbeno društvo Katedrala luksuznih barv, ki ga predstavljata predsednik Gašper Ambrož ter podpredsednik Miha Markovič, si je postavilo velik izziv in zagnalo civilno iniciativo, s katero želi ponovno odpreti izolski klub Ambasada Gavioli, kjer se je zadnja, t. i. poslovilna zabava zgodila ob novem letu.

Kot piše na društveni spletni strani, je Gavioli vreden statusa evropske klubske kulturne dediščine: »V svetu je zelo malo klubskih ustanov takšnega obsega in umetniške vrednosti, ki so preživele tako dolgo in razburkano pot v poslovnem segmentu nočne zabavne industrije.« Pri društvu opominjajo, da želijo nadaljevati ideje tistih, ki so pred več kot 20 leti klub zagnali in vložili v arhitekturno podobo Giannija Gaviolija. Njihov cilj je »zagon interdisciplinarne kulturno-umetniške platforme dnevnih in nočnih prireditev«.

A za to potrebujejo sredstva, ki jih želijo zbrati s kampanjo #ohranimoKatedralo. Na višino donacij so vezane določene ugodnosti, med drugim določen znesek vključuje včlanitev v društvo, več o tem pa je mogoče izvedeti v pravilih in pogojih sodelovanja kampanje.