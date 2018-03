Sparkasse je za nakup pridobila vsa potrebna dovoljenja in bo družbo vključila v svojo skupino, s čimer bo ponudbo dopolnila z lizingom vozil za fizične osebe, so danes sporočili iz Sparkasse. Lizinški družbi se bosta po načrtih združili v zadnjem letošnjem četrtletju in bosta nato na trgu nastopali pod skupno blagovno znamko Sparkasse.

Abanka je s prodajo Aleasinga izpolnila eno od zavez Evropski komisiji v zameno za odobreno državno pomoč banki v času bančne sanacije. »Skupina Sparkasse izpolnjuje svojo vizijo, da strankam področja poslovanja s prebivalstvom in malim ter srednje velikim podjetjem nudi najboljšo celovito uporabniško izkušnjo,« je zaključek transakcije pospremil predsednik uprave banke Sparkasse Andrej Plos.

Banka Sparkasse je lansko leto po navedbah uprave zaključila zelo uspešno. Izkazala je 9,2 milijona evrov čistega dobička, bruto dobiček iz poslovanja pa je znašal 9,8 milijona evrov in je bil za 7,9 odstotka višji kot leta 2016. Skupina Sparkasse, v kateri so banka, Sparkasse leasing S in S Factoring, je lani ustvarila 9,8 milijona čistega dobička, so še navedli v Sparkasse in tudi te rezultate označili za uspešne.