Znanstveni izsledki dokazujejo, da lahko določeni aspekti spalnega okolja, kot so denimo vzmetnica ali predmeti na nočni omarici, vplivajo na to, kako pogosto imamo spolne odnose in kako zadovoljujoči so. Kaj je torej tisto, kar nas zavira?

Vzmetnica iz spominske pene Vzmetnice s spominsko peno so narejene za dober nočni počitek, nekoliko manj pa za seks. Raziskava, ki jo je opravil izdelovalec vzmetnic Leggett & Platt, je namreč pokazala, da so imetniki ležišč iz spominske pene manj »poskočni« kot tisti, ki spijo na tradicionalnih vzmetnicah. Nekateri so spolne odnose na spominski peni opisali kot težavne, občutek pa naj bi imeli, kot da so obtičali v živem pesku. Dejstvo je, da se lahko v peno pregloboko pogreznemo, zato je priljubljene pozicije težje izvajati, po drugi strani pa naletimo na vdolbine, kjer se pena še ni dvignila v normalen položaj. To seveda velja za ležišča, ki so v celoti izdelana iz spominske pene ali pa je na njih zelo debela plast slednje. Rešitev: Če kupujete novo vzmetnico, pretehtajte prednosti in pomanjkljivosti spominske pene. Kupite takšno, ki ima na vrhu le nekaj centimeter debel sloj. Druga možnost je, da začnete eksperimentirati s spolnimi položaji ali najdete kak drug prostor za seks – na kavču ali kuhinjskem pultu, morda?!

Televizor v spalnici Ne glede na to, kateri program spremljate iz postelje, televizor v spalnici razpolovi čas, ki ga namenite spolnosti. Tako vsaj kaže raziskava, objavljena v reviji National Review of Medicine. Več kot petsto italijanskih parov je za študijo razkrilo podrobnosti o svojem spolnem življenju – in postavitvi televizorja. Izkazalo se je, da pari, ki imajo v spalnici televizor, za polovico manj seksajo kot tisti, ki gledajo televizijo v drugih prostorih. Rešitev: Izključite televizor v spalnici ali ga postavite drugam. Ne glede na to, kako se trudite ignorirati dogajanje na televizijskem zaslonu, vam ne bo uspelo.

Nizka temperatura V študiji, ki so jo opravili na Univerzi Groningen na Nizozemskem, so raziskovalci naredili posnetke možganov avanturističnih parov, ki so se predali intimnostim v laboratorijskem okolju. Dejstvo je, da sterilno okolje ni prispevalo k razpoloženju za seks, saj je le polovica od njih dosegla vrhunec. A izkazalo se je, da je bila težava tudi prenizka temperatura. Ko so si poskusni zajčki obuli nogavice, se je povečala tudi njihova strast, saj jih je 80 odstotkov doseglo orgazem. Rešitev: Hladna spalnica lahko ohladi vašo strast, zato poskrbite, da je termostat (ali radiator) na vaši strani. Idealna temperatura za spalno okolje je med 19,5 in 21 stopinj.

Polnilna postaja na nočni omarici Pametni telefon ali tablica na nočni omarici sta sicer na dosegu roke, vendar vaše spolno življenje plačuje ceno. V študiji, objavljeni v žurnalu Psychology of Media Culture, so raziskovalci prosili udeležence, naj spremljajo svojo in partnerjevo odvisnost od mobilnih naprav. Rezultati so pokazali, da je zaradi visoke odvisnosti, na kar kaže tudi spanje s telefonom v bližini, strup za romantično razmerje. Neka druga raziskava je celo pokazala, da devet odstotkov ljudi preverja svoj pametni telefon kar med seksom!