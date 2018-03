Izgon naj ne bi vplival na morebitno srečanje med Trumpom in Putinom

Izgon 60 ruskih diplomatov iz ZDA, ki so ga v Washingtonu napovedali v ponedeljek, naj ne bi vplival na morebitno srečanje med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Iz Kremlja so namreč sporočili, da so še vedno pripravljeni na pogovore o tem. »Putin je pripravljen in Rusija je pripravljena na izgradnjo odnosov v obojestransko korist, ki bodo temeljili na zaupanju z vsako državo, vključno z ZDA. Pripravljeni smo, kot so pripravljeni naši nasprotniki ali prijatelji,« je dejal Peskov. Trump je sicer pred dnevi poklical ruskega kolega in mu čestital za ponovno izvolitev na čelo države.