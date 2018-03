Kupci so plakate, kostume in druge predmete, med njimi je bil denimo Kubrickov star nakupovalni seznam, po pisanju francoske tiskovne agencija AFP dobesedno razgrabili, pri čemer so nekateri dosegli precej visoke zneske. Žametni jopič v barvi burgundca, ki ga je v kultnem filmu Izžarevanje nosil Jack Nicholson, je bil prodan za kar 19.000 evrov, medtem ko je bila izklicna cena zanj 10.000 evrov.

Kultna klasika krvavega žanra sicer pripoveduje o pisatelju Jacku Torranceu, ki se z ženo Wendy in sinom Dannyjem preseli v razkošen gorski hotel Overlook, kjer naj bi prek zime delal kot oskrbnik. Odročen hotel je izven sezone zaprt in zapuščen, toda zalog hrane je na pretek in Jack bi se lahko v miru posvetil svojemu pisanju, a se izkaže, da v hotelu niso sami. Kraj je poln prikazni in prividov, ostankov krvave, zlovešče preteklosti.