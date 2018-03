Če potrebujete nekaj, kar bi navdušilo, nekaj, kar bo vas ali vaše bližnje pocrkljalo, si pripravite to enostavno in slastno jed. Priprava vam bo vzela le 5 minut. In še najboljši del – tole poslastico, ki navduši, lahko pripravite brez posebnega načrtovanja; sir imejte na zalogi, kruh je pa lahko tudi nekaj dni star.

Sir je čudovit na zabavah. Ne le, da ga lahko le narežete in postrežete ob narezkih, lahko pripravite tudi pomako. Slastno nacho pomako, pripravljeno s čedar sirom in še z nekaj dodatnimi sestavinami, lahko pripravite enostavno kar doma. V nacho pomako pomakajte tortilija čips (ali pa zelenjavo, če vam je tako ljubše).

Camambert pa pripravite prav tako doma, v pečici, poleg pa postrežite z doma narejenimi krutoni. Ti naj bodo ravno prav veliki, da jih lahko primete in pomakate v camembert. Poleg camemberta postrezite z vinom.

Pa še nekaj malenkosti. Tole jed lahko pripravite tudi le z navadnim olivnim oljem, namesto rožmarina pa lahko uporabite tudi timjan. Poleg postrezite z oreščki, grozdjem in kozarcem vina.

Za lažjo predstavo pa si poglejte še video priprave.

Pa dober tek!

RECEPT Sestavine za 2-4 osebe: Sestavine za pečeni camembert: 1 paket camembert sira 1 strok česna 1 žlica (rožmarinovega) olja 1 vejica svežega rožmarina Sestavine za krutone: 1/3 polnozrnate bagete 2 žlici (rožmarinovega) olja