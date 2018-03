Dela so po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa potekala v sklopu restavratorskega projekta Veliki Pompeji. Kot je povedal upravnik arheološkega najdišča Pompeji Massimo Osanna, so med kopanjem naleteli na ostanke zasebnih in javnih površin - vrta in pokritih stebrišč, na katere niso računali.

»In tako smo prišli do predmetov, štukatur in fresk, ki še niso bili deležni restavratorskih posegov. Ker se jih niso dotaknile starejše restavracije, so bili ohranjeni v svoji originalni obliki in barvi. Zdaj imamo priložnost, da pri njihovem konservriranju uporabimo najsodobnejše tehnologije in materiale,« je dodal. Dela bodo po njegovih besedah predvidoma trajala dve leti in bodo stala 8,5 milijona evrov. Območje bo v tem času po pisanju Anse odprto za obiskovalce.