V četrtek bo oblačno. Zjutraj bo na zahodu začelo rahlo deževati, čez dan pa se bodo padavine širile proti vzhodu. Zvečer se bodo okrepile in zajele vso Slovenijo. Predvsem na Primorskem lahko tudi zagrmi. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju pa se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 9 do 16, na severozahodu okoli 7 stopinj.

V petek bo dež oslabel in na vzhodu popoldne prehodno ponehal. V soboto se bodo padavine od zahoda spet okrepile in zajele vso Slovenijo. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju jugo.

Nad severozahodnim delom Evrope je ciklonsko območje. Vremenska fronta se počasi bliža Alpam. Pred njo k nam od jugozahoda priteka razmeroma topel in postopoma bolj vlažen zrak.