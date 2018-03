Pobudo za zaščito enega najstarejših obalnih pokopališč je dala komisija občinskega sveta za vprašanja italijanske narodnosti, strokovni predlog pa je pripravila območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine. Kot je navedla predstavnica zavoda Mojca Marjana Kovač, je piransko pokopališče v rabi vse od leta 1862, izdelali pa so ga po načrtih domačega arhitekta Giuseppeja Mosa. Spomeniško vrednost pokopališča opredeljujeta ohranjena avtentična in historična podoba celotnega pokopališča. Med njegovimi elementi je Kovačeva izpostavila vhodni objekt, pokopališko kapelo in grobnico družine de Castro, vse v neogotskem slogu, poleg teh pa še ohranjene kostnico in lapidarij ter posamezne družinske grobnice.

Predstavnik italijanske narodne skupnosti v občinskem svetu Bruno Fonda je v razpravi poudaril, da je zaščita pokopališča pomemben korak z vidika odnosa Pirančanov do svoje preteklosti in priznanja identitete mesta. Pokopališče po njegovih besedah namreč priča o prisotnosti italijanske skupnosti, ki je skozi stoletja zaznamovala mesto.