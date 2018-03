Obrambno ministrstvo naroča več kot štiristo terenskih in specialnih vozil

Na obrambnem ministrstvu bo danes potekalo odpiranje ponudb za nabavo več sto vojaških terenskih vozil in specialnih vozil za potrebe ministrstva za obrambo in uprave za zaščito in reševanje, so za STA pojasnili na ministrstvu. Vojska in reševalne enote bodo tako obnovile vsaj del svojega voznega parka.