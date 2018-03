Zakon o financiranju političnih strank med drugim točno določa, od koga in koliko denarja lahko stranke dobijo ali si sposodijo za svoje delovanje. Nadzor ima računsko sodišče. Poslanci vse to dobro vedo, saj so zakon sprejeli sami. Vsi razen Janše. Podpisal je posojilo, ki je daleč preseglo predpisane zneske. Posojilodajalke iz Republike Srbske ni poznal ne on ne njegov zaporniški »cimer«. Prišlo je iz neznane banke in se po taki poti tudi vrnilo. Seveda, za vse je odgovoren notar. »Ni škode ne za Slovenijo ne za stranko,« pravi vodja poslanske skupine SDS, »vi pa iz tega delate afero.«

Druga slika: Seja kolegija predsednika DZ

Vzdušje med vodji poslanskih skupin je naelektreno. Tudi koalicija ni usklajena. Tema: 15 predlogov za spremembe zakonov po skrajšanem postopku. Tudi sprememba ali dopolnitev zakona o financiranju političnih strank na predlog SMC. Zakaj? V njem so sicer napisane sankcije za stranke, ki ne upoštevajo pravil, a te ostajajo samo na papirju. Realizacija ni možna. Čeprav so se poslanci tega zavedali, zakona do zdaj niso popravili. Državljanom sporočajo: kaj nam pa morete! SMC želi zakon urediti pred volitvami, ko bodo različne politične stranke pridobivale denar za kampanjo. Pričakuje, da bodo vsi navzoči, ki kaj dajo na zakonitost, predlog podprli. Kazni pa ne bodo veljale za nazaj, ker »retroaktivnosti« ni, zato SDS ni treba skrbeti. Pa so predlog podprli? Razvnela se je žolčna razprava in medsebojno obmetavanje z različnimi očitki. Vodja SDS vztraja, da je vse to namenjeno Janši, in ponavlja iste floskule o krivičnosti. Koalicijska SD in »upokojenci« privlečejo na dan revanšizem v smislu: »Ker vi niste podprli naših predlogov, mi ne bomo vaših.« Glasovanje: SMC in Levica za, vsi drugi proti.

Zaključek

Za večino sedanjih parlamentarnih strank ni pomembna zakonitost in dobrobit državljanov. Raje se odločajo za svojo korist in namesto razuma jih vodijo čustva.

Polona Jamnik, Bled