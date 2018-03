Kljub temu je zadnji vrh Evropske unije solidariziral z Veliko Britanijo in privolil v njeno oceno, da je za zastrupitev »zelo verjetno« odgovoren Kremelj. Včeraj se je na osnovi tega stališča 14 članic Evropske unije odločilo za izgon določenega števila ruskih diplomatov, kar me spominja – kot pravilno ugotavlja ga. Kofler – na vlogo Velike Britanije pod vodstvom takratnega premierja Tonyja Blaira, ko je pritrjevala zanesljivosti ameriških dokazov o posesti orožja za množično uničevanje s strani iraškega režima Sadama Huseina in ščuvala še druge evropske države k sodelovanju z ZDA pri napadu na Irak. Pozneje se je izkazalo, da so bili »trdni in nedvoumni dokazi« o obstoju tega orožja en sam konstrukt, ena sama laž, da bi George Bush mlajši imel izgovor za napad. In takrat se je naša država pridružila temu laganju, zavestno (vilniuška izjava!), da ji ZDA ne bi ovirale vstopa v Nato.

Tokrat opažamo nekoliko več načelnosti pri naših. Dobro bi bilo, je dejal Cerar na robu nedeljskega evropskega sveta v Bruslju, počakati na preiskavo neodvisnih mednarodnih institucij, preden bomo lahko dokončno prepoznali krivca. In kaj, če se izkaže, da je nekdo drug kriv za ta napad? Se bodo izganjalci ruskih diplomatov opravičili, bo to storila Theresa May?

Uporaba vsakršnega kemičnega, biološkega in drugega orožja za množično uničevanje je sicer vredna brezpogojne obsodbe, kjer koli se že zgodi, in pohvalno je, da se tej obsodbi pridružijo tudi ZDA. Toda, ali si še kaj zasluži vsaj približno enako odločno obsodbo svetovne skupnosti? Menim, da ja, a je ni slišati. Izstop Trumpove Amerike iz pariškega podnebnega sporazuma in odstop od jedrskega dogovora šesterice z Iranom, njeno spodkopavanje mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu s priznanjem Jeruzalema za prestolnico Izraela in samo Izraela, izzivanje nove vojne na Korejskem polotoku in trgovinske vojne s polovico sveta, ki po nekaterih ocenah utegne privesti do novega globalnega gospodarskega kolapsa, veliko bolj ogrožajo prihodnost človeštva kot zastrupitev Skripala in njegove hčere. A nikomur niti na misel ne pride, da bi izgnal kakega ameriškega diplomata. Trumpu je pač dovoljeno vse.

Aurelio Juri, nekdanji slovenski in evropski poslanec