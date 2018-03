V Ameriki se je ta teden začela nova sezona serije Billions (Milijarde) s Paulom Giamattijem in Damienom Lewisom, v kateri se lepo vidi, kako zapravljajo bogati. Resda je fikcija eno, realnost pa nekaj drugega, a se pravzaprav ne razlikujeta tako močno. Kot so po podatkih, ki so jih prejeli od družb Wealth-X in Camper, izračunali v ameriškem podjetju Coldwell Banker, je en dolar običajnega smrtnika za milijarderje enak 1355 dolarjem. Bogati po svetu, ki imajo na računu najmanj 30 milijonov dolarjev, pa so imeli v letu 2016 skupno za 30 bilijonov premoženja, od katerega so 243 milijard zapravili za luksuzne izdelke. Največ je šlo za potovanja (45 milijard), preostalo pa za avtomobile (40), nakit in ure (25), umetnine (25), zasebna letala (23), jahte (22), oblačila (15), modne dodatke (12), izdelke za dom (8), alkoholne pijače (8), hrano (7) in kozmetiko (4).

Zdrava hrana in izobraževanje namesto nočnih klubov A trendi se obračajo. Tako ugotavlja tudi Katarina Larisa Ham, predsednica uprave kluba luksuznega življenjskega sloga Quintessentially za jugovzhodno Evropo: »Kar smo opazovali že vse lansko leto, se letos potrjuje: da smo se znašli na veliki prelomnici. Bolj kot to, koliko ima človek, je za kakovost njegovega življenja pomembno, kaj doživi. Temu sledijo tudi želje, ki se od luksuznih izdelkov premikajo k različnim terapijam, izobraževanju in tako dalje. Zadovoljstvo članov družine je vedno bolj pomembno in to za sabo potegne nakupne navade.« Ljudje, ki si luksuz lahko privoščijo, se po njenih besedah raje odločajo za dejavnosti, ki pripomorejo k varovanju in krepitvi zdravja, k telesnemu in duhovnemu razvoju ter k sožitju in ureditvi kakovostnih bivalnih razmer za tretje življenjsko obdobje. Pomembni pa so jim tudi zdrava hrana, redno gibanje, izobraževanje in usposabljanje ter osebna urejenost.