Primorske pince in tičice

Potrebujemo 1 kg mešanice ostre in gladke moke za kvašeno testo, 200 g sladkorja, 200 g masla, 3 dl mleka, 2 domači kokošji jajci, 3 rumenjake, 1,5 kocke kvasa, lupino 1 ekološko pridelane limone, lupino 1 ekološko pridelane pomaranče, pest rozin, namočenih v rum ali limonov sok, 0,5 dl ruma, 1 strok vanilje, pol čajne žličke morske soli, za premaz še eno jajce.

Maslo pristavimo, počasi stalimo, odstavimo in ohladimo do mlačnega. Mleko segrejemo do mlačnega. Za kvasec v majhno skledico nadrobimo kvas. Dodamo žličko sladkorja, nekaj žlic mlačnega mleka in premešamo. Vzhaja naj deset minut. V večjo posodo za testo presejemo moko. Nanjo drobno naribamo limonovo in pomarančno lupino. Dodamo sol in dobro premešamo. Sladkor in postrgano sredico stroka vanilje stresemo na moko. Dodamo jajci, rumenjake, kvasec, rozine in rum, potem pa vse skupaj premešamo s kuhalnico. Prilijemo stopljeno maslo, potem pa sestavine na hitro premešamo med seboj. Med nadaljnjim gnetenjem postopoma prilijemo mlačno mleko. Gnetenje nadaljujemo tako dolgo, da začne testo odstopati od sten posode. Gladko testo v posodi pokrijemo z vlažno kuhinjsko krpo. Pri sobni temperaturi ga pustimo vzhajati 60–90 minut, da se njegova prostornina podvoji. Vzhajano in mehko testo zvrnemo na pomokano delovno površino. Tičico pripravimo tako, da iz testa oblikujemo tri enako velike okrogle hlebčke, ki jih razpolovimo in vsakega od šestih delov z rokami razvaljamo v dolg svaljek. Iz treh svaljkov spletemo debelo kito, ki lahko ima obliko štruce kruha, enako storimo z naslednjimi tremi svaljki. Tradicionalno lahko na enem koncu tičice oziroma kite v testo vtisnemo dobro umito surovo jajce. Obe kiti položimo na velik namaščen ali s papirjem za peko obložen pekač in pustimo vzhajati še eno uro. Medtem pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Jajce za premaz blago razžvrkljamo, da se ne speni, potem pa z njim premažemo obe kiti oziroma tičici. Namesto tičic lahko pripravimo dve pinci. Testo razdelimo na dva dela in (v modelih) pustimo vzhajati dva hlebca, ki ju po vrhu zarežemo od sredine navzven trikrako zvezdasto (kot znak za Mercedes) in prav tako premažemo z jajci. Eno ali drugo pecivo za približno pol ure položimo v segreto pečico, pečeno pa nemudoma posujemo s kristalnim sladkorjem.

l Nikakor ne bo napak, ampak celo priporočljivo, če v testo za pinco oziroma tičico zamesimo še za lonček opranih in v rum namočenih rozin. Prav tako si lahko damo duška in pinco namesto trikrako zarežemo štirikrako, morda celo peterokrako…