Nemška agencija za pomorstvo in hidrografijo je po študiji o vplivih na okolje in trgovanje odobrila gradnjo 31-kilometrskega dela plinovoda v nemški izključni gospodarski coni v Baltskem morju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Skupna dolžina dela plinovoda na nemškem ozemlju bo sicer znašala 85 kilometrov, celoten plinovod pa bo dolg 1225 kilometrov.

V podjetju Nord Stream 2 AG, ki so ga ustanovili za gradnjo in upravljanje plinovoda, so izrazili zadovoljstvo ob današnji odločitvi nemških oblasti. V hčerinski družbi ruskega plinskega giganta Gazprom so izrazili tudi upanje, da bodo v prihodnjih mesecih projekt odobrile še Rusija, Finska, Danska in Švedska. S plinovodom Severni tok 2 želijo do leta 2019 podvojiti zmogljivosti plinovoda Severni tok 1. Plin bo po novem plinovodu v Baltskem morju pritekal neposredno v Nemčijo in ne bo prečkal Ukrajine.