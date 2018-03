»Zelo obžalovanja vredno je, da Julian Assange ostaja na ekvadorskem veleposlaništvu. Še bolj obžalovanja vredno je, da je minulo noč tvital proti vladi njenega visočanstva glede tega, kako je odgovorila na napad v Salisburyju. Čas bi že bil, da ta bedni črviček zapusti veleposlaništvo in se preda britanskemu pravosodju,« je v odgovoru na vprašanje v poslanski zbornici dejal Duncan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Assange se je na ekvadorsko veleposlaništvo zatekel 2012, ko je britansko sodišče odredilo njegovo izročitev Švedski, kjer so mu očitali spolno nadlegovanje in posilstvo. Sam je očitke na svoj račun zavračal kot politično motivirane zaradi tajnih vojaških in diplomatskih dokumentov ZDA, ki jih je Wikileaks objavil leta 2010. Švedska je lani opustila preiskavo proti Assangu, vendar pa britanski zaporni nalog zanj ostaja v veljati zaradi kršitev pogojnega izpusta, kar pomeni, da ga lahko britanska policija aretira takoj, ko stopi iz veleposlaništva.

Assange sicer nadaljuje z žvižgaškimi dejavnostmi znotraj veleposlaništva in redno tvita o mednarodnih temah. V ponedeljek zvečer je tako v tvitu podvomil v britansko odločitev, da krivdo za napad s kemičnim orožjem na Skripala 4. marca pripiše Rusiji, in odgovor Londona, ki je posledično privedel do izgona ruskih diplomatov v več kot 20 državah.