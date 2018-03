Bankomati so bruhali denar za Denisa K.

Spletni kriminalci so praznili bankomate in bančne račune v 40 državah po svetu. Polastili so se več kot milijarde evrov denarja, tega so nato prali s pomočjo kriptovalut. Domnevni kolovodja je ukrajinski državljan, ki so ga aretirali v Španiji.