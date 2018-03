V Termah Dobrna že opažajo povpraševanja oziroma rezervacije za prvomajske počitnice, vrhunec povpraševanj pa pričakujejo po velikonočnih praznikih. V vseh prenočitvenih kapacitetah, torej v Hotelu Vita, Hotelu Park in Vili Higiea, pričakujejo več kot 80-odstotno zasedenost. Prevladovali bodo slovenski gosti, sledili bodo italijanski, nemški in avstrijski.

»Poskrbeli bomo za zabavo in dobro počutje vseh družinskih članov, s poudarkom na preživljanju časa v neokrnjeni naravi. V animacijski program smo vključili kresovanje, prvomajsko budnico, pohod na Paški Kozjak, voden družinski izlet po gozdni učni poti, obisk čebelarjev in farme jelenov, disko za najmlajše, vodne igre in kreativne delavnice ter plesne večere za odrasle,« dodajajo v Termah Dobrna.

»V skladu s pričakovanji med rezervacijami prevladujejo domači gostje, ki jim trenutno sledijo gostje iz Italije in Avstrije ter hrvaški in srbski gostje. Gostje se v največji meri odločajo za 3- ali 4-dnevne namestitvene pakete, pričakujemo pa tudi povečano število enodnevnih obiskov, predvsem družin z otroki, zaradi na novo odprtega kompleksa Termalija Family Fun z doslej še nevidnim svetom vodnih doživetji in z ultimativno zabavo za vse generacije, še posebej pa za otroke. Poleg številnih privlačnih novosti za vse okuse, najmlajše čaka tudi igralnica Oliland z inovativnimi igrali, poligonom, stenskimi vzponi, bazenom z žogicami, labirintom za premagovanje ovir in otroškimi plezali,« so sporočili iz Term Olimia.

V času prvomajskih praznikov v termalnih središčih Sava Hotels & Resorts v Pomurju in na Štajerskem (Terme 3000 – Moravske Toplice, Terme Ptuj, Zdravilišče Radenci, Terme Banovci in Terme Lendava) tradicionalno prevladujejo domači gostje in gostje z germanskih trgov, držav vzhodne Evrope, Italije in Hrvaške.

S prihodom pomladi bodo na široko odprli vrata v Gusarskem zalivu in Indijanski vasi. Nomadske goste bodo pričakala nova mesta za kampiranje, nova je tudi recepcija Term Village. Animatorji bodo poskrbeli za živahen praznični utrip: bujenje ob tradicionalni prvomajski budnici, miniklub, atraktivno vodno aerobiko ter seveda številne pestre športne in družabne aktivnosti. Na poletni Termalni rivieri se obetajo plavalni užitki v novem olimpijskem bazenu. Še namig za ljubitelje golfa – na grajskem igrišču na Mokricah je sezona že v polnem teku.

V slogu vitezov in vrtnarjev

Gostje bodo lahko uživali v prenovljenem notranjem termalnem parku v Termah 3000 – Moravske Toplice, ki je z vsemi hoteli na destinaciji po novem povezan s pokritim in ogrevanim hodnikom, imenovanim Prekmurski most. Prave počitnice v naravi ponujajo nove hiške v Prekmurski vasi Ajda. V Termah Ptuj se bodo otroci zabavali v bazenih termalnega parka, na ustvarjalnih delavnicah pa izdelali zapestnico prijateljstva ter rimski medaljon. V Termah Banovci bodo prvomajske počitnice viteško obarvane: v ospredju bodo srednjeveška viteška tržnica, zbor vitezov dežele prleške, odprave po poteh viteških legend in viteški krst z viteško zaprisego. Prvomajska zabava za otroke in starše v Termah Lendava med drugim vključuje izlete po Prekmurju ter Madžarski in Hrvaški. V Zdravilišču Radenci pripravljajo vrtnarsko zabavo: otroci bodo izdelali lonček za sejanje ter spoznavali zelenjavo. Na kuharski delavnici bodo pripravljali zdrave obroke ter se pomerili v igrah sadja in zelenjave brez meja.

»Prvomajski aranžmaji se, kar se tiče slovenskih gostov, tradicionalno polnijo tik pred zdajci. Kadar se obeta slabše vreme, v našem primeru to pomeni več povpraševanja, saj si gostje želijo oddiha, ki je imuno na vremenske nevšečnosti,« poudarjajo v Thermani Laško. Med tujimi gosti po številčnosti izstopajo Italijani.

Prvomajske počitnice še posebej namenjajo družinam, za katere so pripravili tudi ugodne pakete bivanja. V skladu s tem bo poskrbljeno za pestro animacijsko dogajanje. »V času prvomajskih praznikov naše goste radi povabimo tudi na številna doživetja v naravi. Na voljo so družinam prijazne pohodniške in kolesarske poti, s pomladjo oživijo tudi ekološka igrala v obliki grajske trdnjave v zdraviliškem parku, kjer se lahko od lanskega leta energijsko med drugim okrepite tudi na posebej označenih energijskih točkah,« dodajajo v Thermani Laško.

Pester prvomajski oddih se obeta tudi v termah Krka – tako na Dolenjskem kot ob morju. V vseh poslovnih enotah pričakujejo boljšo zasedenost kot v lanskem letu. Za prvomajske goste – večinoma bodo to družine in pari – pripravljajo programe za aktivne, zdrave in sproščujoče počitnice, ki jih bodo popestrili z zanimivo animacijo: prvomajskim kresom, prvomajsko budnico z godbo na pihala, pohodi s pikniki v naravi, ustvarjalnimi delavnicami za otroke… Večina gostov bo domačih, tuji bodo na pomladni oddih prišli iz Italije, Ruske federacije, Avstrije, Srbije, Hrvaške, Nizozemske in Nemčije. Letošnja razporeditev prostih dni je ugodna, tako da pričakujejo nekaj rezervacij za pomladni oddih vse do »zadnjega hipa«, sporočajo iz Term Krka.