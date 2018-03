Prikupna rumena stavba v obliki kocke, ki rahlo spominja na kremno rezino, je vzdevek »naša kremšnita« nosila že v letih, ko je Ekonomsko gimnazijo in srednjo šolo (EGSŠ) obiskovala Irena Joveva, članica novinarske ekipe Pop TV.

Brez posebno velikih pričakovanj se je Irena Joveva v svojih mladostniških letih vpisala na ekonomsko gimnazijo, saj jo je bolj zanimalo družboslovje kot naravoslovje. Sedaj Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica poleg omenjenega programa vključuje še smer ekonomski in medijski tehnik. Zanimalo nas je, ali se ji je izbrana smer zdela težka. »Niti ne,« odgovarja. »Morda pa morate vedeti, da je bil moj oče najbrž edini, ki je hodil na govorilne ure zelo redno, tako da niti nisem imela izbire. (Smeh.) Šalo na stran, resnično nisem imela nikoli večjih težav, pa tudi vedno se je dalo vse usklajevati z obšolskimi dejavnostmi in seveda družbenim življenjem najstnice.«

»V slabših odnosih« edino s športno vzgojo Na vprašanje o njenih najljubših predmetih in tistih, ki jih ni najbolje prenašala, nam je odgovorila zelo neposredno. »Da smo si na jasnem, čeprav bi verjetno marsikdo drug odgovoril drugače: meni telovadba zagotovo ni bila niti blizu najljubšega predmeta!« Veliko raje je sledila uram slovenščine in nemščine, kar kmalu pa bi se na seznamu prikazala tudi matematika. Najstniško težko je prenašala le še angleščino, saj sta si s profesorico delili malo poseben, ampak vseeno edinstveni odnos. Ko smo se že ravno ustavili pri profesorjih in drugih delavcih šole, smo Ireno povprašali, kako se jih spominja. »Uf, če bi me o tem, kako sem se z njimi razumela, vprašali takrat oziroma takoj po koncu četrtega letnika, bi bil moj odgovor verjetno precej drugačen, ampak zdaj imam vse profesorje v zelo zelo lepem spominu. Saj veste, z enimi se razumeš bolje, z drugimi slabše, ampak ko zdaj pogledam nazaj, čisto zares nimam nobenih pripomb.« Večkrat tudi v pogovoru z bivšimi sošolci pristanejo pri učiteljih in dogodke iz srednješolskih klopi uvrščajo v tiste super čase, nasmejano doda.