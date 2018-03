Živimo v enaindvajsetem stoletju, kjer je telefon postal nepogrešljiv pripomoček. Uporabljajo ga tako otroci, ki jim starši dajo v roke tablični računalnik ali telefon samo zato, da lahko oni v miru poklepetajo s prijatelji, kot tudi starejši, ki želijo ostati v stiku s sodobnim časom. Največ časa pa na telefonu in tudi pred računalnikom preživimo mladostniki.

Deloma za to krivimo družbo, starše in tudi šolo. Ko se odpravimo na izlet, to takoj objavimo na družbenih omrežjih, saj morajo vsi vedeti, kje smo in kaj počnemo. Starši nas nenehno kličejo in sprašujejo, kje smo, s kom smo in kdaj pridemo. V šoli profesor pravi, da nam bo snov poslal po elektronski pošti, saj je njemu tako lažje. Večinoma pa smo krivi predvsem sami. Zakaj se ne upremo skušnjavi in preprosto ne objavimo vsega na družbenih omrežjih, zakaj ne povemo staršem, preden gremo ven, kam gremo, s kom in kdaj pridemo nazaj, ter zakaj profesorjev ne prosimo, naj nam snov fotokopirajo ali pa, še lažje, da jo med poukom kar prepišemo v zvezke?

Po eni strani nas obtožujejo, da se ne znamo več pogovarjati in družiti, da brez telefonov ne znamo živeti, po drugi strani pa nas dnevno zalagajo z informacijami po spletu. Zakaj živimo v času, ko brez tega ne gre?

Noro se mi zdi, da ko zapustim stanovanje, ne pomislim, ali sem zaklenila vrata, ampak ali imam dovolj polno baterijo telefona. Kaj če se mi sprazni baterija in ne bom mogla… Česa ne bom mogla? Vprašanje, na katero še sama nimam pravega odgovora. Skrb mi povzroča nekaj čisto nepomembnega, nepojasnljivega.

Mladi se dobro zavedamo, da postajamo vse bolj odvisni od telefona in da za nas to postaja že nuja. Včasih so bili pametni telefoni luksuz, danes mladim predstavljajo nujno življenjsko potrebščino. Žalostno je, da smo postali lutke »pametnega« sveta in se z nami igrajo in nas nadzorujejo. Ali bi mogoče morali tudi za to imeti revolucijo in referendume? Naj za to poskrbi država ali mi sami?

Odložimo telefon za eno uro, en dan ali en teden in ponovno poglejmo svet, tokrat brez tehnologije. Kaj se bo sploh zgodilo, ko bomo res odložili telefone? Se bo svet ustavil ali podrl? Bi se svet res nehal vrteti? Mogoče, a le v naši domišljiji.