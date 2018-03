Med študijem nam je profesor ekonomske fakultete poslal vabilo, ali koga zanima delo v podjetju Ekipa2, d. o. o ., hčerinski družbi Outfit7 Limited. Vedel sem, da je tehnološko usmerjeno in da iščejo sodelavca za kontroling. Poskusil sem, se prijavil in zdaj sem tukaj že dobrih pet let.

Delo v kontrolingu spada pod oddelek financ. Skupaj z računovodstvom in IT v kontrolingu skrbijo za to, da vsi procesi v podjetju potekajo gladko in ponudijo podporo, da lahko podjetje deluje uspešno.

Kot direktor financ danes vodim oddelek IT in računovodstva. Moja glavna naloga v podjetju ostaja, da na podlagi vseh finančnih in drugih podatkov podam mnenje vodstvu, ki je osnova za poslovne odločitve podjetja.

Naše delo ostaja enako, lastniki so z nami zelo zadovoljni in lahko rečem, da se vsak dan drug od drugega naučimo nekaj novega.

Podjetje dosega hitro rast, prav tako se ekipa vztrajno širi. Temu primerno imamo različne vloge. Pri prvotni različici igre My Talking Tom sem bil zadolžen za osnovno logiko delovanja, na primer gibanje parametrov, kot so čas hranjenja Toma in koliko časa mine, preden mora na stranišče. Poleg tega sem skrbel za logiko uporabe kovancev in s tem povezanimi nakupi znotraj aplikacije. Danes imamo za ta del super ekipo. Jaz pa še vedno poskušam čim več testirati naše igre in prispevati kakšno idejo.

Imamo več kot sedem milijard prenosov. Ko sem se podjetju pridružil sam, je bila ta številka milijarda. Eden glavnih razlogov je hiter razvoj trgov, kot so Kitajska, Vietnam in Indija, kjer beležijo zelo visoko rast uporabnikov. Igram smo dodali animirane serije na spletu in televiziji. Prihajajo nove aplikacije in baza uporabnikov še vedno raste.

Na te stvari gledam tako, da je lahko vsaka stvar uporabna ali pa skušnjava. Pri tem nimam v mislih zgolj telefona, lahko gre za hrano, avto, tudi šport. Igre oziroma njim podobne aplikacije so prav tako lahko kratka zabava ali zasvojenost. Primer dobre uporabe naše mobilne igre se je zgodil v Združenih državah Amerike. Samo in Iza sta spoznala starše otroka z avtizmom, ki je s pomočjo Toma bistveno izboljšal govor, saj se je lahko ob aplikaciji sprostil in se z njim prosto pogovarjal. Pravilna uporaba aplikacij je lahko torej zelo koristna.

Nekatere imam rad in jih poskušam uporabljati, ne izogibam se jim. Vendar si vedno vzamem čas, ko teh tehnologij ne uporabljam. Takrat se pogosto ukvarjam s športom in se preprosto odklopim.

Predvsem bi jih naučil varne uporabe mobilnih naprav in aplikacij. To se mi zdi najpomembnejša vloga staršev.

Varna uporaba tehnologij pomeni, da smo na tem področju izobraženi in se zavedamo prednosti in slabosti, ki jih prinaša. Tako kot je to pri vseh stvareh v življenju. Tehnologija prinaša veliko koristi in verjamem, da bo v prihodnosti vedno bolj navzoča na vseh področjih. Na nas pa je, da ravnamo z njo pravilno.