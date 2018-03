V krču se odpravi proti domu in razmišlja, kaj takega je Sara vendar počela, da profesorica o tem ne želi govoriti po telefonu, temveč na štiri oči, saj je vendar vzorna najstnica. Medtem pa jo grize vest: »Kje za vraga sem ga polomila?«

Še ko je bila v trebuhu, ji je vrtela Mozarta, saj pravijo, da bo tako otrok pametnejši. Pri štirih je že štela do deset in znala napisati ZARA, pri šestih sta na sode dneve brali bonton, kaj kmalu pa je že ločila med zapečkarji in tistimi »od dol«. Diši po ambicijah.

Za sprostitev poklepeta z Mojco, ta pa ji pove, da je njena Nina tudi letos končala letnik z odličnim uspehom, poleg tega pa ima še srebrno Cankarjevo priznanje in zlatega iz logike, je »prava mamina princeska«. Novakovi misli skrenejo na pogovor s profesorico, kar ji pusti grenak priokus. Nato Mojca doda: »Si slišala, da je neka punca na šoli okoli pošiljala svoje gole fotke v zameno za všečke? To mi je povedala profesorica biologije, zato pssst, nemara jo bodo celo izključili, potem ko obvestijo starše. Ni pa vedela, čigava smrklja je to. Še dobro, da moja Nina ni takšna.«

Kot da bi ji nekdo primazal klofuto. Njen obraz najbolje opiše stalna besedna zveza rdeč kot kuhan rak.

»Se je Sara slikala gola? Za všečke? Kaj se dogaja z mojo malo punčko? Ne, ne, saj to ne more biti res.« Takoj po prihodu domov upa, da ji bo stric google dal odgovor. Izve, da so današnji mladi predvsem odvisni od tehnologije, komunikacije iz oči v oči skoraj ne poznajo, postajajo socialno nespretni, iz črkovne pisave se prek smeškov vračajo k hieroglifom, selfiji so pomembnejši kot globalno segrevanje, všečki pa so skorajda nova valuta mladine 21. stoletja. Groza, upa, da bo vsaj apavrin pomagal. Sari pa bo še šiba pela, trdi.

Profesorica pove, da je Sara že trikrat ta teden uporabljala telefon med poukom, in ne, zato je ne bodo izključili, niti ne ve, od kod gospe Novak ta ideja. Pomirjena se odpravi domov z obljubo, da se bo s Saro pogovorila o neljubih pripetljajih.

Sara se zagovarja: »Mami, profesorica za matematiko je totalno nesposobna, zato sem na portalu astra.si iskala pravilen način reševanja odvodov, upam, da ne boš preveč jezna. Aja, Nine ne bo več v šolo, pravijo, da se je prepisala, ti je Mojca povedala kaj o tem?«

Nekaj minut je švignilo mimo, preden je Novakova dodobra doumela situacijo. Olajšano je zavzdihnila in dan sklenila s kančkom modrosti: »Kar seješ, to žanješ.«