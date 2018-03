Popoldne se je v Ljubljani sestal odbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije in po informacijah naših virov potrdil predlog predsednika Ljuba Jasniča, da za novega selektorja slovenske reprezentance imenuje Gorazda Bertonclja, ki ima veliko izkušenj v delu z mladimi. Zadnjih sedem let je bil glavni trener mladinske reprezentance, v minuli zimi pa tudi mlade ekipe A, v kateri so bili največji talenti slovenskih skokov na čelu z Domnom Prevcem.

