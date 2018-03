Kot je poudaril v današnji izjavi za javnost, je bil napad na ruskega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo v angleškem Salisburyju 4. marca »prva uporaba živčnega strupa na ozemlju Nata«. »Zavezniki so 14. marca jasno izrazili svojo globoko zaskrbljenost in obsodili to nevarno kršenje mednarodnih norm,« je dejal Stoltenberg.

Napovedal je, da se tudi Nato kot organizacija pridružuje več kot 25 članicam zavezništva in partnerskim državam, ki so se doslej odločile za izgon že več kot 140 ruskih diplomatov. »To je širok, močan in usklajen mednarodni odgovor,« je dejal in poudaril, da gre za enotno odločitev vseh članic zavezništva.

Povedal je, da je kot generalni sekretar z današnjim dnem umaknil akreditacijo sedmim članom stalnega predstavništva Rusije pri Natu. Še trem, ki jo čakajo, je ne bo odobril. S tem se bo maksimalno število članov predstavništva Rusije pri Natu zmanjšalo za deset na največ 20.

»S tem pošiljamo jasno sporočilo Rusiji, da obstaja cena in posledice za njene nedopustne in nevarne vzorce obnašanja,« je dejal Stoltenberg in dodal, da je to tudi posledica dejstva, da Rusija ni konstruktivno pojasnila, kaj se je zgodilo v Salisburyju.

Stoltenberg je dodal še, da Nato z današnjo odločitvijo ne menja politike do Rusije; Nato bo še naprej krepil lastno obrambo, hkrati pa bo odprt za dialog in si bo še naprej prizadeval za organizacijo naslednjega srečanja v okviru Sveta Nato-Rusija.