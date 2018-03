Rokometaši Veszprema zaradi slabih predstav na »minimalcu« vsaj do maja

Slovenski rokometaši Dragan Gajić, Gašper Marguč in Blaž Blagotinšek ter ostali igralci Veszprema so ostali brez dela plač do konca madžarskega prvenstva. Vodstvo kluba se je zaradi nedavnih slabih predstav odločilo, da igralcem plače zniža in jim na mesec ne izplača več kot znaša minimalna plača na Madžarskem, to je 444,69 evra.