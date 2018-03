V dneh, ko temperatura zraka že kaže pomlad, marsikoga zasrbijo prsti po sejanju in sajenju prvih vrtnin. Vendar prvo pravilo, ki ga gre pri tem upoštevati, je, da bodimo pri nakupu semen izredno pazljivi.

Prav zagotovo vsi vrtnarji vedo, da je poleg rednega okopavanja, gnojenja in zalivanja za dobro bero zdravega pridelka velikega, če ne ključnega pomena prav to, kakšno seme ali sadiko smo izbrali. Če prst, podnebje ali termin sajenja ne ustrezajo izbrani sorti, rastline nikoli ne bodo zrasle, kot bi morale. Enako velja za rastline, ki imajo ob nakupu šibko steblo, premalo listov ali siromašen koreninski sistem. Predvsem ob nakupu semen je tako pomembno, da se ne pustimo zapeljati barvitim vrečkam s čudovitimi fotografijami, ampak najprej pazljivo preverimo, ali rastlina ustreza našim pogojem – podnebju in prsti – ter času, ko jo nameravamo sejati. Prav tako moramo pri izbiri rastlin upoštevati naravne danosti – podnebje in prst – ter tudi pogoje na mikrolokaciji, na primer osenčenost dela vrta, bližino ceste in drugih rastlin. Pri večini vrtnin imamo na izbiro različne sorte, prilagojene različnim pogojem – močnemu soncu, senci … To pa je korektno označeno tudi na embalaži, kar v veliki meri pripomore predvsem začetnikom.

Shranite embalažo do naslednje pomladi

Večino semen, predvsem pa to velja za sadike, pogosto kupimo na stojnicah, tudi na prodajnih policah v specializiranih trgovinah. Vendar pozor! Prav pri trgovcih je lahko seme oziroma sadika uvožena. A kaj, ko se novostim tako težko upremo, prav tako nam manjše eksperimentiranje v vrtu da večji zagon. Pa vendar, če je vaš cilj zadovoljiv pridelek, raje izberite preizkušene sorte, po možnosti take, ki so prilagojene lokalnemu podnebju. Vrečke semen in etikete s pladnjev s sadikami, ki ste jih izbrali prvič, pa le shranite, da boste prihodnje leto laže izbrali tiste, ki so na vašem vrtu še posebno dobro uspevale, oziroma izločili one, s katerimi niste bili zadovoljni.

Pri tempu našega vsakdana je prav tako pomembno, da pri izbiri rastlin upoštevate svoje vrtnarsko znanje, izkušnje, predvsem pa čas, ki ga lahko – predvsem v poletnih mesecih – namenimo delu na vrtu. Morda bo tistim, ki ste vrtnarski začetnik oziroma začetnica ali ki za vrt nimate veliko časa, vzdrževanje najlažje in najmanj zapleteno, če ga zasadite s trato, grmovnicami in trajnicami, posamezne nasade pa ločite s tlakovanimi potmi. Če se odločite za zelenjavni vrt, se po sadike odpravite v lokalno vrtnarijo, kjer vam bodo znali svetovati izbiro sort, ki v vašem okolju uspevajo tudi brez velikih naporov in vrtnarskega znanja.