Zamisel o tem, da bodo prepevali, se je Razdevšku, Heringu in Bezenšku rodila kot trem sosedom v Šentjurju pri Celju, kjer so sprva delovali kot tercet. Ko so dobili ploščo Golden Gate Quarteta, so začeli izvajati gospel glasbo. Leta 1968 so se s pridružitvijo Petana poimenovali New Swing Quartet.

Kot se spominja Hering, je bil Razdevšek zelo širok človek, multitalent, športnik, sam se je naučil igrati kitaro, na ta način pa so se naučili prepevati. »Kot kitarist je bil pravzaprav najbolj verziran, da nas je na nek način tudi vodil do prihoda Ota Pestnerja, ki je kot čudežni deček potem prevzel umetniško vodenje kvarteta,« je dejal.

Po Razdevškovem odhodu je New Swing Quartet kot sinonim za poustvarjanje tradicije črnskega in belskega gospela ter spirituala v Sloveniji deloval še nadaljnjih 20 let in leta 2008 deklarativno sklenil pot s koncertom v Sevnici. Po desetih letih premora pa so Hering, Pestner, Marjan Petan in Tomaž Kozlevčar februarja letos ponovno stopili na oder in v razprodani ljubljanski Unionski dvorani obeležili 50-letnico delovanja.

Zaradi velikega zanimanja bo kvartet, kot so še sporočili iz omenjene agencije, 29. maj 2018 nastopil tudi v Križankah, kjer ga bosta spremljala Big band Orkestra Slovenske vojske in zasedba The Mood Swingers. Dan kasneje pa bo v Plečnikovem avditoriju z gosti nastopil še Pestner, ki letos prav tako praznuje 50 let pevske kariere.