Kot je povedal arheolog Jamie Fraser iz Muzeja Nicholson na sidneyski univerzi, bodo strokovnjaki skušali identificirati mumijo, od katere je ostalo le malo, saj je bila v preteklosti očitno žrtev roparjev grobnic.

Hieroglifi na sarkofagu kažejo, da je iz leta 600 pred našim štetjem in da je bil narejen za žensko z imenom Mer-Neith-it-es, ki je bila duhovnica ali vernica.

Sarkofag je eden od štirih, ki jih je ustanovitelj muzeja Charles Nicholson kupil v Egiptu okoli leta 1860. V evidenci je bil naveden kot prazen.

Fraser je povedal, da egiptologov, ki so preučevali ostale tri bolj impresivne sarkofage, ki so vsebovali cele mumije, ta »neopredeljiv in zanemarjen« predmet ni zanimal. Zato je odkritje toliko bolj presenetljivo.

Prve študije kažejo, da gre verjetno za posmrtne ostanke odrasle osebe v 30. letih, ni pa gotovo, ali gre za moškega ali žensko.

Sarkofag in njegovo vsebino so pregledali z laserskim skenerjem, nato pa še s podrobnejšo računalniško tomografijo (CT). Slednjo so končali minuli teden in doslej so našli nekaj kosti, obvez, ostanke smole ter več kot 7000 steklenih korald s pogrebnega šala. Čakajo pa jih še meseci preiskav, saj želijo ugotoviti identiteto pokojnika.

Poudaril je še, da je mumija v tako slabem stanju, da jo lahko uporabijo pri forenzični antropologiji, kar je zelo redko. Kot je dejal, ve le za en primer v novejši zgodovini, ko se je to zgodilo, in sicer v Švici. Med drugim bodo preiskali vzrok smrti, težave pokojnega in prehrano, poroča nemška tiskovna agencija dpa.