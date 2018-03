Kakšne načrte ima z nepremičninami, Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) ne razkriva. »Nadaljnjih korakov in strategije upravljanja predmetnih nepremičnin DUTB ne more komentirati,« so za časnik povedali v DUTB, ki bo, ker je prvi ločitveni upnik, večji del kupnine dobila vrnjene.

Družba D-Kristali je bila v lasti šestih podizvajalcev pri gradnji poslovno-stanovanjskega kompleksa ob Dunajski cesti - Marmor Hotavlje, Alukomen Holding, Almont, Kovinotehna MKI, Elimont in Sauter Automatika - ki svojih del niso dobili plačanih, zato so ustanovili družbo, na katero so prenesli dva stolpiča Dunajskih kristalov, ki sta bila narejena po naročilu ministrstva za zdravje.

Druga dva stolpiča Dunajskih kristalov sta bila v lasti Mabre, ki je bila tudi glavni investitor v kompleks in je konec leta 2014 pristala v stečaju. Stolpiča je na dražbi poleti 2016 po izklicni ceni 4,5 milijona evrov kupila državna D.S.U.

Mabra je končala v stečaju potem, ko ji je država odpovedala menjalno pogodbo, po kateri bi država v last dobila dva stolpiča ob severni ljubljanski obvoznici, Mabra pa prostore Inštituta za varovanje zdravja na Prešernovem trgu. Predpogodbo z Mabro je sklenil tedanji zdravstveni minister Borut Miklavčič, vlada Boruta Pahorja pa je posel razveljavila.

Zadnja direktorica Mabre je bila Nevenka Zekić, edini družbenik pa liechtensteinsko podjetje David Construction Company, v ozadju katerega sta bila modno-gradbeni poslovnež Joseph Freshner Rain in njegov brat Paul Vratusha. Rain, ki se je ponavadi pojavljal kot začasni lastnik podjetij, se je sicer pojavljal tudi v zgodbah o reševanju premoženja ljubljanskega kralja betona Roka Furlana, nekdanjega lastnika Dela Revij Mateja Raščana in nekdanjega šefa Gradisa skupine G Uroša Ogrina, pišejo Finance.