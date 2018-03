Lansko leto so tovrstni izbor izvedli prvič, naslov najboljše slovenske restavracije pa je prejela Hiša Franko z Ano Roš in Valterjem Kramarjem. V letošnji izbor najboljše slovenske restavracije The Slovenia Restaurant Awards je strokovna komisija predlagala 165 restavracij, finalisti za posamezne regije Slovenije pa so že znani.

Spremljajte zaključni dogodek v živo, kjer bomo izvedeli, kdo so dobitniki priznanj najboljših regijskih restavracij in kdo je skupni zmagovalec med slovenskimi restavracijami za leto 2018.