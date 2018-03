V mestu Phoenix v Arizoni se v ponedeljek ni dogajalo nič posebnega. No, če odštejemo mačka Gypsyja, ki se je v petek odločil splezati na električni drog, kot poroča WTVA, nazaj pa, kot se za mačka spodobi, ni znal priti. V ponedeljek so se tako zaskrbljeni sosedi odločili, da morajo nekaj storiti – poklicali so novinarske hiše. Ker niso imeli nič boljšega za početi, ali pa jih je zagrabila želja po pomoči ujeti živali, so pri ABC News tja poslali snemalno ekipo, ki je dogodek predvajala v živo.

»Smo na mestu dogajanja in nič bolj si ne želimo, kot pomagati mačku, da spleza dol z električnega droga,« je govorec ponavljajoče komentiral dogajanje. »Še naprej vas bomo z mesta obveščali o dogodkih.«

Ljudi je tako na neki točki dogajanje popolnoma obnorelo. Kdo ve, zakaj je gledanost Gypsyjeve sage narasla na tisoče, njihove oči so bile prilepljene na ekrane, ljudje so se z avtomobili ustavljali ob cesti in prekinjali sestanke.

LIVE LOOK: A cat is stuck on a pole near 37th Avenue and Bethany Home Road. Neighbors say the cat has been stuck there since Friday. https://t.co/no22sAHT5P#abc15pic.twitter.com/vFUfhgCLe0 — ABC15 Arizona (@abc15) March 26, 2018

Ogorčeni gledalci z vse države so klicali policijo in gasilce, naj vendarle mačku pomagajo z droga. Ker gasilski oddelek ni bil preveč zadovoljen z nenehnim klicanjem, je odgovoril, da so sicer o situaciji obveščeni in, da jih zdaj lahko nehajo klicariti. To je med ljudmi po pričakovanjih sprožilo škandal, ljudje so hoteli bojkot gasilcev, o dogodkih je bil obveščen tudi župan in izgledalo je, da bo Gypsy še nekaj časa ostal ujet.

Potem pa se je ekran ABC News obarval črno. Ko se je predvajanje v živo vzpostavilo nazaj, mačka ni bilo videti več nikjer. Neki občan je imel dovolj, sam je ob drog postavil lestev in storil, kar bi lahko storili že davno pred tem – rešil mačka. Reševalna saga se je tokrat končala srečno.