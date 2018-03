Po pogovorih z Vučićem, ki so ga seznanili s ponedeljkovim dogajanjem v Mitrovici in odločitvijo vodstva stranke o izstopu iz kosovske vlade, je Rakić danes potrdil, da Srbska lista izstopa iz vlade v Prištini, ki je tudi ne bo podprla, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Srbska lista ima v kosovskem parlamentu deset poslancev, z njenim odhodom pa bo postavljena pod vprašaj večina, ki jo ima vlada Ramusha Haradinaja v parlamentu. Srbska lista ima v vladi tudi tri ministre in namestnika premierja, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Rakić je še napovedal, da se bodo v sredo v Mitrovici sestali predstavniki desetih občin na Kosovu z večinskim srbskim prebivalstvom, ki bodo 10. aprila oblikovali skupnost srbskih občin, kot to določa že skoraj pet let star bruseljski sporazum, ki sta ga ob posredovanju EU dosegla Beograd in Priština.

Povedal je, da se Vučić strinja z njihovimi stališči in da jim je ponovil, da Srbija ne bo dovolila nove Nevihte ali Bliska, vojaških operacij hrvaške vojske med vojno na Hrvaškem proti upornim krajinskim Srbom, s katerima je Zagreb leta 1995 osvobodil svoja ozemlja, a tudi privedel do odhoda več tisoč Srbov.