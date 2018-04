Službe so, naj bodo še višje plače

»Človek, ki bi rad delal, a dela ne more najti – to je najbolj žalosten prizor pod soncem,« je škotski filozof Thomas Carlyle zapisal že v 19. stoletju. Odtlej se ni dosti spremenilo. »Brezposelna sem in sram me je. Vse večja sta izguba zaupanja vase in bojazen, da se bo zavračanje prošenj za delo nadaljevalo. Vsak dan znova se borim psihično, čustveno in finančno. Brezposelnosti se drži stigma, zaradi katere še sam sebe začneš obsojati. Glavno spoznanje moje izkušnje pa je, kako smešno in napačno je mišljenje, da so brezposelni nekako leni ali premalo motivirani,« se je nedavno pretresljivo izpovedala 29-letna neuspešna iskalka službe v sodobnem času.