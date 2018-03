»To je rezultat ogromnega pritiska, ogromnega izsiljevanja, ki je žal glavni instrument Washingtona na mednarodnem prizorišču,« je dejal Lavrov v Uzbekistanu, kjer se udeležuje konference o Afganistanu.

Zagotovil je, da bo Moskva odgovorila. »Nihče ne more mirno prenašati take neotesanosti in tudi mi je ne bomo,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V ponedeljek in danes je 23 držav, med njimi 16 članic EU, pa tudi ZDA in Kanada, odločilo izgnati skupno okoli 116 ruskih diplomatov v odgovor na zastrupitev Skripala in njegove hčerke Julije 4. marca v britanskem Salisburyju. London je odgovornost za zastrupitev pripisal Moskvi, kar slednja zanika.

Washington je napovedal izgon daleč največ ruskih diplomatov - 60.