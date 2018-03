Mladi Kokkinakis je v tretjem krogu najprej zrežiral manjšo senzacijo, ko je izločil Federerja (3:6, 6:4, 7:6(4)), v včerajšnjem četrtem krogu pa kljub porazu poskrbel, da se bo izdatno pisalo tudi o njegovem srečanju s španskim levičarjem Verdascom. 21-letni Avstralec je prvi niz sicer dobil s 6:3, izgubil drugega s 4:6, vendar v tretjem že serviral za 4:1.

Postajalo je zelo napeto, kar se je poznalo tudi v številnih neizsiljenih napakah, Španec pa se je pritoževal nad nešportnim obnašanjem gospoda s čepico, ki je sedel na tribuni za njim in ga motil med servisi ter se menda naslajal nad njegovimi (dvojnimi) napakami.

Ko je Verdascu uspelo vrniti odvzeto servisno igro, je k sodniku pristopil še Avstralec, češ da ga pritoževanje nasprotnika moti pri igri. Verdasco se mu je opravičil, pojasnjujoč, da ni želel motiti njegovega ritma. Njun prepir je dosegel vrhunec, ko je Španec spoznal, da ga je motil Kokkinakisov oče, mladega tenisača pa je seveda zmotilo nasprotnikovo pritoževanje nad njegovim očetom Trevorjem.

Rokovanje po podaljšani igri tretjega niza, ki ga je dobil 34-letni Španec s 7:4, ni bilo najbolj prijateljsko, na twitterju se je nato za nameček oglasil še Kokkinakisov dobri prijatelj, njegov rojak Nick Kyrgios, seveda zelo znan po različnih pobalinskih potezah na in izven igrišča, ki je še nekoliko podaljšal že tako skoraj tri ure dolgo srečanje.

Verdasco bo v osmini finala igral z rojakom Pablom Carreno-Busto, Kyrgios z Alexandrom Zverevom, Denis Šapovalov z Borno Čorićem, Del Potro s Filipom Krajinovićem, Miloš Raonić z Jeremyjem Chardyjem, Hyeon Chung z Joaom Souso, JohnIsner z Marinom Čilićem, Kevin Anderson pa kot edini še čaka svojega tekmeca, saj je bila tekma med Tomašem Berdychom in Francisom Tiafoejem prekinjena v deseti igri tretjega niza. Tekme najboljših šestnajst so na sporedu danes od 17. ure naprej.

I would honestly have told it to Fernando’s face, the reason I deleted my previous tweet was because I didn’t want to cause unwanted attention, but I’m just gonna leave this here. Thanks for blocking me, I’m sure that took a lot of courage x