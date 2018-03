Veber bi po njihovem mnenju zavaroval interese državljank in državljanov, preprečil razprodajo premoženja in škodljivih dejanj vlade v odstopu; med drugim zaposlil kadre odhajajoče vlade, preklical tajnost listin drugega tira, zagotovil nadzor nad SDH in DUTB, prav tako pa nad razpisi DARS-a glede tunela na Karavankah.

SDS poslancu Janku Vebru podpisov za mandatarskega kandidata ne bo dala, je danes v DZ novinarjem zagotovil vodja poslancev SDS Jože Tanko. Meni, da prav tako ne bodo iskali svojega kandidata za mandatarja. Položaj bodo po njegovih besedah preučili, vendar zavlačevali ne bodo. »Potrudili se bomo, da ne bomo ovira pri razpisu volitev,« je dodal.

»Če bi naši poslanci dajali podpise, bi bilo smiselno, da jih dajo kandidatu, ki bi ga mi predlagali, ne nekemu samostojnemu poslancu,« je povedal Tanko. Če pa kandidata v prihodnjih dveh tednih poslanci ne bodo predlagali, bo Pahor 14. aprila podpisal odlok o razpisu predčasnih volitev. Kdaj bodo te potekale, se predsednik republike še ni odločil, možna datuma pa sta 27. maj in 3. junij.

V SDS so se sicer zavzemali za to, da bi bile predčasne volitve 10. junija, pri čemer je Tanko tudi danes izpostavil, da morajo v državnem zboru nujno dokončati nekatere pomembne vsebine, to je predvsem zaključiti postopek glede ustavnega zakona za zaščito NLB. Poudaril je še sprejetje poročil preiskovalnih komisij, med drugim je na mizi tudi letno poročilo komisije za nadzor varnostnih služb.