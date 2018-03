Brežiški policisti so storilca po dogodku pridržali in s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Novomeški kriminalisti okoliščine še preiskujejo. Poškodovani žrtvi so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe, so še zapisali na Policijski upravi (PU) Novo mesto.

Kot poroča časnik Slovenske novice, naj bi okrožni državni tožilec Matjašič v soboto dopoldne obiskal sina, ki živi v bloku. Med pogovorom je pozvonil zvonec. Ko je sin odprl vrata, ga je 22-letni storilec, sicer sinov sošolec iz osnovnošolskih klopi, z nožem napadel in mu povzročil več ureznin po glavi ter en vbod v vrat. Sin je poklical na pomoč očeta, ki je posegel med njega in napadalca. Storilec se je spravil še na tožilca, ki je prav tako dobil več ureznin in ima zlomljen prst na roki. Skupaj sta nato uspela napadalca obvladati do prihoda policistov.

Kaj je bil vzrok napada pa po navedbah časnika še ni jasno, je pa glede na izjave, ki jih je izrekel napadalec, očitno, da je imel preganjavice. Nima pa poročanju časnika napad povezave z delom tožilca.