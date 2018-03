V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, občasno bo več sonca predvsem ob morju in ponekod na vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, na Primorskem do 6, najvišje dnevne od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.

V četrtek bo oblačno. Že zjutraj bo ponekod rahlo deževalo, čez dan bo dež zajel vso Slovenijo. V notranjosti Slovenije bo nekoliko hladneje. V petek zjutraj bodo padavine na vzhodu in ob morju večinoma ponehale in čez dan bo tam zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Drugod bo pretežno oblačno, občasno bo še deževalo, pogosteje v hribovitih krajih na zahodu. Ob morju bo pihal jugo.

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo in Alpami počasi slabi. Zahodno Evropo je dosegla vremenska fronta, ki se počasi pomika nad notranjost celine. Nad naše kraje doteka v višinah od severozahoda prehodno nekoliko hladnejši zrak.