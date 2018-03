Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.

Uredba, ki določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, velja še do konca tega meseca.

Gospodarsko ministrstvo si prizadeva za popolno liberalizacijo cen naftnih derivatov. A vlada naj bi uredbo, po kateri bo naprej veljal obstoječi sistem nadzora cen pogonskih goriv, po pisanju današnjega Dela podaljšala še do konca septembra.