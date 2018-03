Edina preostala tekmeca Miamija za končnico do zmag

Tako Detroit Pistons kot Charlotte Hornets v boju za končnico dihajo za vrat Miami Heat, ekipi slovenskega košarkarskega zvezdnika v ligi NBA. Obe moštvi sta tokrat prišli do zmag; Detroit je slavil še četrtič v zadnjih petih tekmah in s 112:106 ugnal Los Angeles Lakers, košarkarji Charlotta pa so po podaljšku s 137:128 premagali New York.