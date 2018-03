Čeprav so v zdravstveni blagajni denar za dostopnejše cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu že rezervirali, letos novosti očitno še ne bodo na voljo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so predlagali, da bi bilo cepljenje že letos brezplačno za otroke do tretjega leta in odrasle od 45. do dopolnjenega 50. leta, spremembi pa je lani pritrdil tudi zdravstveni svet. A so na NIJZ in ministrstvu za zdravje ugotovili, da bo za širši dostop do brezplačnega cepljenja denarja vendarle premalo.

Tudi starši majhnih otrok in ljudje v drugi polovici štirides