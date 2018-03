Uradna kampanja v podporo odhodu Velike Britanije iz Evropske unije je pred referendumom junija 2016 kršila zakon, ki omejuje finančne zneske za kampanjo, trdi britanski žvižgač. Volilna komisija je že začela preiskavo, ki ni prva te vrste, vpleteni v zadevo pa krivdo zanikajo.

Žvižgač Shahmir Sanni je prepričan, da se Britanija podaja na brexitsko pot na podlagi laži in goljufij. »V bistvu gre za prevaro. Vem, da so goljufali in ljudem lagali in da zato izid referenduma ni zakonit. Strinjam se z odhodom iz EU, ne strinjam pa se z nespoštovanjem pravil in izgubo delujoče demokracije,« pravi. Kaj je torej v ozadju?

O študentu z več kot 600.000 funti Sanni je pred referendumom delal za uradno organizacijo kampanje za odhod iz EU z imenom Vote Leave (Glasujte za odhod). Delal pa je tudi za skupino BeLeave, ki naj bi glede brexita ozaveščala mlade uporabnike družbenih omrežij, posebno facebooka in twitterja. BeLeave je bila premetena skovanka, ki naj bi pomenila biti za odhod, a se izgovori skoraj enako kot beseda believe – verjeti (v brexit). Kmalu po referendumu je prišlo na dan, da je Vote Leave pred referendumom nakazala 600.000 funtov probrexitskemu aktivistu, študentu modnega oblikovanja Darrenu Grimesu. Z denarjem naj bi čim več mladih prepričal, naj glasujejo za brexit. Vote Leave, ki sta jo ideološko vodila sedanja ministra za zunanje zadeve in okolje, Boris Johnson in Michael Gove, se je namreč približevala zakonsko določeni zgornji meji porabe za kampanjo. Ta je postavljena pri sedmih milijonih funtov, podjetja in posamezniki pa so za kampanjo do takrat namenili že več kot devet milijonov. Žvižgač Sanni zdaj razkriva, da je ves »študentov« denar v resnici porabila organizacija BeLeave. Ta po njegovih trditvah ni bila ločena, neodvisna skupina, ampak je skupaj z organizacijo Vote Leave delovala iz istega urada, v katerem je druga nadzirala prvo. Drugače povedano: šlo naj bi za dve krili iste organizacije in če to drži, je ta kršila zakonsko omejitev porabe denarja za kampanjo. To še ni vse. BeLeave naj bi mlade na družbenih omrežjih nagovarjala s pomočjo analiz kanadskega podjetja za politično svetovanje AggregateIQ. Sanni je razkril, da je Vote Leave temu podjetju ločeno nakazala 2,7 milijona funtov. Na dan so prišle – kako je svet majhen! – tudi prikrite vezi AIQ z britanskim podjetjem Cambridge Analytica, ki je postalo razvpito pred tednom dni zaradi razkritja, da je pridobilo osebne podatke več kot petdesetih milijonov uporabnikov facebooka in z njimi pomagalo Trumpovi predsedniški kampanji.