Zadnja točka današnje seje mestnega sveta je sprožila najbolj razgreto debato na marčevski seji mestnega sveta. Takšen razplet dogodkov je bil do neke mere pričakovan, saj so svetniki pri tej točki obravnavali spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ob Regentovi cesti, ki je v lasti podjetja Marka Otoničarja, sicer soproga vršilke dolžnosti direktorice ljubljanske mestne uprave Urške Otoničar.

Predlagane spremembe prostorskega akta bi družbi Modra vila, ki je v lasti Otoničarjevega podjetja AC asfalti INT, omogočile, da bi ob Regentovi cesti namesto zdaj predvidenih 50 stanovanj zgradil 18 stanovanj več. Če bi Modra vila vsako od dodatnih stanovanj prodala po ceni 200.000 evrov, to zanjo pomeni 3,6 milijona evrov dodatnega prihodka. Ob upoštevanju deset- do tridesetodstotnega donosa pa bi takšen znesek za Modro vilo pomenil od 360.000 evrov do milijon evrov dobička.

Družinska povezanost med vršilko dolžnosti direktorice mestne uprave in investitorjem je zbudila pozornost nekaterih svetnikov. Nataša Sukič (Levica) je še pred začetkom seje predlagala, da se obravnava osnutka prostorskega akta ravno zaradi tega umakne z dnevnega reda. Svojo pobudo je utemeljila s pojasnilom, da obstaja sum potencialnega navzkrižja interesov in nepotizma.

Župan Zoran Janković se je odzval ostro, in sicer je njene besede označil za žaljive. Zagotovil je, da v mestni občini prostorske načrte pripravljajo strokovno in da se »naša direktorica mestne uprave v ta postopek ne vtika«. Sukičeva je poudarila, da nikogar ne obtožuje nezakonitega ravnanja, a opozorila, da se v javnosti lahko ustvari takšen vtis in da je te sume treba ovreči. Podžupan Aleš Čerin pa je poudaril, da Otoničarjeva ne sodeluje niti pri pripravi sprememb prostorskega načrta niti pri sprejemu.

Ob tem je Sukičeva omenila, da je na to problematiko v pismu mestnim svetnikom opozorilo tudi 39 tamkajšnjih krajanov. Ti načrtovanemu povečanju števila stanovanj s sedanjih 50 na 68 nasprotujejo iz več razlogov. Med drugim jih skrbi tudi, kako bodo dodatna stanovanja vplivala na prometno situacijo in ali bo gradnja kletnih etaž imela negativen vpliv na podzemne vode. Po besedah Sukičeve so zapisali, da v času gradenj stanovanjskih hiš teh namreč niso smeli podkletiti. Mojca Kucler Dolinar (NSi) je občino in investitorja pozvala, naj prostorski načrt uskladijo, da bo območje načrtovano tako, da ne bo prizadeta kakovost življenja tamkajšnjih prebivalcev. »Prisluhniti je treba prebivalcem. Mi smo tu, da jim prisluhnemo,« se je strinjala Sukičeva. Večina v mestnem svetu je sicer predlagano spremembo prostorskega načrta in števila stanovanj potrdila.

Lidl bi rad gradil v Zalogu Poleg osnutka sprememb prostorskega akta za območje ob Regentovi cesti je mestni svet danes obravnaval tudi osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Zalog, ki je predvidena med Zaloško cesto in železniško ranžirno postajo v Zalogu. V gospodarski coni so predvideni trgovski center, upravni prostori in logistični center, je nedavno napovedal Tomaž Bole, lastnik družbe Bolt, ki se v imenu lastnikov tamkajšnjih zemljišč pogaja z investitorjem v te objekte. Kdo je investitor, Bole ni želel razkriti, povedal je le, da gre za tujo družbo, ki pa je že prisotna na slovenskem trgu. V projekt v Zalogu naj bi vložila od 50 do 80 milijonov evrov, investicija pa naj bi prinesla tudi več kot 500 novih delovnih mest. A kot kaže, je tuji investitor diskontni trgovec Lidl, saj je odbor za urejanje prostora, ki ga vodi podžupan Janez Koželj, v svojem poročilu predlagal, naj se ob naslednji obravnavi tega prostorskega načrta predstavi izbrano natečajno rešitev za poslovno stavbo družbe Lidl Slovenija. Odbor za urejanje prostora je sicer poleg omenjene imel še nekaj pripomb, ki so jih člani soglasno potrdili. Med drugim je odbor predlagal preveritev možnosti, da bi bil distribucijski center nekoliko nižji, in sicer na račun morebitne poglobitve terena, je dejala članica odbora in svetnica Irena Kuntarič Hribar (SD). Dopolnjeni osnutek sicer za ta objekt predvideva višino 25 metrov. Janković pa je to višino ocenil kot primerno, saj je prepričan, da bo stavba distribucijskega centra ustavila širjenje hrupa z železniške postaje proti poseljenim območjem.