Potem ko je župan Zoran Janković pred časom zavrnil sklic izredne seje na temo hostla Celica z obrazložitvijo, da predlog glede na poslovnik mestnega sveta ni izpolnjeval formalnih pogojev za sklic, so svetniki SDS poskušali to tematiko uvrstiti na včerajšnjo redno sejo. Vendar spet neuspešno. Statutarno pravna komisija je namreč zavrnila tudi to pobudo z utemeljitvijo, da njihov predlog za razširitev dnevnega reda ni ustrezal pravilom iz poslovnika. In sicer iz petega odstavka 94. člena, po katerem lahko svet odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so razlogi zanjo nastali po sklicu seje in če je bilo svetnikom poslano ali izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red, najmanj sedem dni pred sejo.

Statutarno pravna komisija pod predsedovanjem Klemna Babnika je s štirimi glasovi za in enim proti odločila, da zahteva SDS ne izpolnjuje že prvega pogoja, zato drugega sploh niso presojali. Obrazložili so, da svetniška skupina SDS v zahtevi za razširitev dnevnega reda navaja le okoliščine, iz katerih ni mogoče razbrati prvega pogoja za razširitev dnevnega reda. Tako so opozicijski svetniki spet ostali brez točke dnevnega reda, s katero so želeli izvedeti, kakšni so podrobni načrti za obnovo Celice, vsebinski koncept delovanja, kulturni program in strategija hostla. Takšno obravnavo na seji mestnega sveta so si želeli tudi umetniki, ki so vse od začetka ustvarjali v Celici. Ta je zaprta od sredine januarja, podrobnih informacij o tem, kakšne načrte imajo s hostlom mestni zavodi z Javnim zavodom Ljubljanski grad na čelu, pa še vedno ni.