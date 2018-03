Odstranili bodo odpadke ob Gameljski cesti. Prav tako ob 9. uri se bodo prostovoljci zbrali na Barju. Zbrali se bodo na barjanskem sejmišču, pod okriljem organizatorja akcije, Turističnega društva Barje, pa bodo do 13. ure s skupnimi močmi očistili območje ob Ižanski cesti od Jurčkove do Hauptmanc ter spodnji del Peruzzijeve ulice, Lahovo pot, Mihov, Rebekov in Brglezov štradon, Črno vas in Lipe ter območje Hauptmanc, Dolgega brega, Črne poti in Poti do Kozlarjeve gošče. Med 9. uro in 9.30 se bodo zbrali tudi udeleženci čistilne akcije v Jaršah. Turistično društvo Zelena Jama v sodelovanju z jarško četrtno skupnostjo vabi prostovoljce, da se ob 9. uri zberejo v Šmartnem pred gasilskim domom, medtem ko se bo čiščenje okolice v Zeleni jami (Perčeva 22) ter pred ČS Jarše (Kvedrova 32) začelo ob 9.30. Vsi organizatorji čistilnih akcij pozivajo udeležence, naj pridejo primerno obuti in oblečeni, medtem ko bo za rokavice in vrečke poskrbljeno.