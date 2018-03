Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović si je lepo čestitala za 27. rojstni dan. Na turnirju v Canberri (nagradni sklad je znašal 60.000 ameriških dolarjev) je zmagala tako med posameznicami kot dvojicami. Med posameznicami na zmagoviti poti ni izgubila niti niza in je v finalu po uri in četrt s 6:4, 6:4 ugnala domačinko Destinee Aiava. Slovenska igralka je premagala še Avstralki Maddison Inglis (6:1, 6:2) in Lizzete Cabrera (6:2, 6:2), Japonko Nagi Hanatani (6:0, 6:1) in Britanko Gabriello Taylor (6:2, 6:2).

Kamil Majchrzak ugnal Kavčiča, do revanše z Blažem Rolo ni prišlo Odlično je na turnirju v Qujingu igral Blaž Rola (215. na svetu). Ptujčan je moral priznati premoč tekmecu šele v finalu, kjer ga je s 7:6 (5), 6:1 premagal prvi nosilec, Tunizijec Malek Jaziri (98. na svetu). Rola je premagal številne igralce, ki so na svetovni lestvici pred njim. V polfinalu Avstralca Alexa Bolta (195.) s 7:5, 3:6, 6:3, v četrtfinalu Belorusa Iljo Ivaško (122.) s 6:4, 6:4, v drugem krogu pa Italijana Salvatoreja Carusa (177.) s 6:3, 7:6 (8). V Qujingu je nastopil tudi Blaž Kavčič, ki je bil drugi nosilec turnirja. Ljubljančan doživlja težke teniške trenutke, saj je vnovič izgubil v prvem krogu, potem ko ga je prepričljivo s 6:3, 6:2 ugnal Kamil Majchrzak. Poljaka je lahko prejšnji mesecev v Mariboru od blizu spoznala slovenska javnost, saj je bil eden najzaslužnejših, da je njegova reprezentanca ugnala Slovenijo. Tedaj je Majchrzak gladko ugnal Blaža Rolo ter izgubil z Aljažem Bedenetom. Do revanše med Rolo in Majchrzakom na Kitajskem ni prišlo, saj je Poljak v četrtfinalu priznal premoč Alexu Boltu. Omenjeni dvoboj Davisovega pokala med Slovenijo in Poljsko je tik pred zdajci odpovedal Blaž Kavčič, ki je v zadnjih dneh ravno iz Kitajske sporočil, da v Davisovem pokalu ne bo več igral za slovensko reprezentanco.

Aljaž Bedene znova v Sloveniji Daleč najmočnejši teniški turnir poteka v Miamiju. Andreja Klepač je s Španko Mario Jose Martinez Sanchez izgubila dvoboj med dvojicami v drugem krogu, v prvem krogu turnirja dvojic pa je bila s svojo partnerico, Američanko Vanio King, uspešna tudi Katarina Srebotnik. V prvem krogu med posamezniki sta se poslovila najvišje uvrščena Slovenca na svetovni lestvici Polona Hercog in Aljaž Bedene, ki se je včeraj po mesecu in pol tekmovanj v Južni in Severni Ameriki vrnil v Slovenijo. Včeraj nam je v Ljubljani povedal, da v teh dneh opravlja zdravniške preiskave, da pa bo sezono nadaljeval na peščeni podlagi. V programu ima, da bi se med posamezniki vrnil v svetovno konkurenco sredi prihodnjega meseca, ko bo v Monte Carlu turnir serije masters 1000. Bedene je včeraj opravil tudi pogovor s slovenskim kapetanom Mihom Mlakarjem, saj se bliža dvoboj Davisovega pokala med Slovenijo in Turčijo, ki bo 7. in 8. aprila v Marini Portorož. Tamara Zidanšek in Kaja Juvan bosta ta teden igrali na turnirju serije ITF na Sardiniji. Juvanova bo morala nastopiti v kvalifikacijah.

Rafael Nadal bo spet številka ena V Miamiju je bilo predvsem na moški strani turnirja v prvih krogih veliko presenečenj. Prvič po letu 2014 se je zgodilo, da je Roger Federer izgubil dva dvoboja zapored. Potem ko je Švicar v finalu Indian Welssa priznal premoč Argentincu Juanu Marinu del Potru, je moral v Miamiju stisniti roko Avstralcu Thanasiju Kokkinakisu. Federer je obakrat izgubil v podaljšani igri odločilnega niza. Ker je lani osvojil oba turnirja, je izgubil veliko točk, zato bo v ponedeljek na lestvici znova prepustil mesto številke ena Rafaelu Nadalu. Španec v zadnjih tednih vse misli usmerja k peščeni sezoni, saj odpravlja poškodbe, ki so ga ustavile na začetku koledarskega leta. V teniškem svetu je mogoče zaznati zapise, da porazi Novaka Đokovića niso več presenetljivi. Tokrat je Srba v uvodnem krogu v Miamiju po dobri uri s 6:3, 6:4 ugnal Benoit Paire. Francoza je že v naslednjem krogu s 6:3, 6:3 ugnal Srb Filip Krajinović. Od turnirja v Miamiju se je moral v zgodnji fazi turnirja posloviti tudi četrti nosilec Grigor Dimitrov. Bolgar je bil na turnirjih v Indian Welssu in Miamiju bleda senca igralca, ki je lani navduševal na zaključnem mastersu v Londonu.